лукашенко заявив, що Україна пропонує укласти пакт про ненапад

Київ запропонував Мінську укласти пакт про ненапад, щоб білоруські війська не рухалися в Україну. Про це заявив білоруський диктатор олександр лукашенко на нараді про суспільно-політичну обстановку та стан злочинності в країні. Про це повідомляє "БелТА".

Чи погодилася Білорусь на пропозицію українських властей, не повідомляється. лукашенко розповів звичну історію про те, що Захід "не відмовився від своїх планів щодо Білорусії" і продовжує озброювати Україну та готувати там бойовиків та екстремістів.

Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их.

Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов — и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов — вылезли из-под плинтуса, не вылезли — будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали.

Нагадаємо, журналісти "Інтера" зняли сюжет з білоруського кордону про можливе повторення наступу: що чекає на окупантів, які наважаться перетнути білоруський кордон.

По материалам: Подробности