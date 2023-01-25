Общество

Аварійні відключення: в ДТЕК розповіли про складну ситуацію в Одесі і області

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 января, 2023
0 Менее минуты назад

Аварійні відключення: в ДТЕК розповіли про складну ситуацію в Одесі і області

Через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії.  Про це повідомляє ДТЕК.

Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

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Решта електрики потрібна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств.

Ліміти "Укренерго" покривають лише 48% усіх потреб Одеської області.

В ДТЕК нагадують, що за формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих прорахунків для кожної області — Міністерство енергетики.

Задача ДТЕК Одеські електромережі — дотримуватись цих лімітів, щоб зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 января, 2023
0 Менее минуты назад
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