Аварійні відключення: в ДТЕК розповіли про складну ситуацію в Одесі і області

Через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Решта електрики потрібна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств.

Ліміти "Укренерго" покривають лише 48% усіх потреб Одеської області.

В ДТЕК нагадують, що за формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих прорахунків для кожної області — Міністерство енергетики.

Задача ДТЕК Одеські електромережі — дотримуватись цих лімітів, щоб зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту.

По материалам: Подробности