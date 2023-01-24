Общество

Відновлення енергосистеми: Швеція передасть Україні необхідне обладнання

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад

Відновлення енергосистеми: Швеція передасть Україні необхідне обладнання

Уряд Швеції дозволив держкомпанії Svenska kraftnät передати Україні обладнання, необхідне відновлення енергосистеми після російських обстрілів. Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

Компанія Svenska Kraftnät визначила матеріали, які вона могла б передати Україні і які стали б у нагоді для енергопостачання цієї країни. Тепер уряд вирішив, що обладнання можна пожертвувати. Svenska Kraftnät не матиме права передавати державну власність без рішення уряду з цього питання.

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При цьому наголошується, що Svenska Kraftnät направила запит до уряду, виявивши, що деяке обладнання є таким, яке може бути передано та може стати в пригоді в Україні.

Svenska Kraftnät зараз веде переговори зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій (MSB) щодо транспортування пожертвуваних матеріалів в Україну.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад
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