Польща має намір передати Україні Leopard незалежно від рішень інших країн — МЗС

Польща планує передати Україні танки Leopard 2, незалежно від того, яке рішення щодо цього питання ухвалять інші країни.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

"Ми збираємося відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми підтримуватимемо зв'язок з урядом Німеччини з цього питання. Але незалежно від рішення інших країн, ми сповнені рішучості поставити ці танки, як і обіцяли", — наголосив глава польського МЗС.

Зазначимо, що Німеччина поки не ухвалювала рішення, яке дозволило б іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні.

По материалам: Подробности