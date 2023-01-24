Общество

Польща має намір передати Україні Leopard незалежно від рішень інших країн — МЗС

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад

Польща має намір передати Україні Leopard незалежно від рішень інших країн - МЗС

Польща планує передати Україні танки Leopard 2, незалежно від того, яке рішення щодо цього питання ухвалять інші країни.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

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"Ми збираємося відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми підтримуватимемо зв'язок з урядом Німеччини з цього питання. Але незалежно від рішення інших країн, ми сповнені рішучості поставити ці танки, як і обіцяли", — наголосив глава польського МЗС.

Зазначимо, що Німеччина поки не ухвалювала рішення, яке дозволило б іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад
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