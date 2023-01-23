В Іспанії на трьох підпільних тютюнових фабриках українські біженці робили цигарки

Європол спільно з іспанською поліцією заарештував 27 осіб, які причетні до організації трьох тютюнових фабрик на території Іспанії, де працювали біженці з України. Про це повідомило іспанське видання La Vanguardia.

Українці, які втікли від війни на Батьківщині, працювали над виготовленням цигарок тривалий час, не виходячи з приміщень фабрик. Їх оселили у збірних модулях.

При обшуках правоохоронці вилучили 10 тонн тютюнового листя та 3,5 млн пачок цигарок загальною вартістю 37,5 млн євро.

Злочинна група організувала роботу трьох фабрик у Логроньо, Валенсії та Севільї. Тютюнові склади розташовувалися в містах Альфаро (Ла-Ріоха), Лос-Корралес (Севілья) та Енкера (Валенсія).

За даними правоохоронців, нелегальні підприємства випускали майже 540 000 пачок на день, їхній щоденний обіг становив майже 3 млн євро.

Що буде з українцями, які працювали на нелегальних виробництвах, не повідомляється.

Нагадаємо, у грудні німецькі соціологи провели масштабне дослідження і намалювали портрет біженця з України.

По материалам: Подробности