Коли Україну накриють сильні снігопади

Майже весь січень зима тішила українців непритаманним теплом і відсутністю опадів. Проте вже скоро пора року знову повноцінно вступить у свої права та повернеться із хуртовинами та снігопадами.

Народний синоптик Станіслав Щедрін попереджає про ряд активних циклонів, які стануть відчутними в Україні вже з 27 січня.

За його словами, у період до 3 лютого Україною пройдуть сильні снігопади, хуртовини. На дорогах можливі замети та ожеледь, налипання мокрого снігу. Доповнить не дуже приємну погодну картину рвучкий вітер, а на півдні — дощ з мокрим снігом.

Проте сніговий покрив довго не протримається.

По материалам: Подробности