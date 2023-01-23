Общество

Коли Україну накриють сильні снігопади

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад

Коли Україну накриють сильні снігопади

Майже весь січень зима тішила українців непритаманним теплом і відсутністю опадів. Проте вже скоро пора року знову повноцінно вступить у свої права та повернеться із хуртовинами та снігопадами.

Народний синоптик Станіслав Щедрін попереджає про ряд активних циклонів, які стануть відчутними в Україні вже з 27 січня.

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За його словами, у період до 3 лютого Україною пройдуть сильні снігопади, хуртовини. На дорогах можливі замети та ожеледь, налипання мокрого снігу. Доповнить не дуже приємну погодну картину рвучкий вітер, а на півдні — дощ з мокрим снігом.

Проте сніговий покрив довго не протримається. 

Коли Україну накриють сильні снігопади

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад
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