В Україні змінять правила перевірки водіїв на сп’яніння: що відомо

В Україні перевіряти водіїв на алкогольне, наркотичне чи інше сп’яніння будуть по-новому. Уряд вніс відповідні зміни до правил.

Про це поінформував представник Кабінет міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

За його словами, внесено зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів на огляд з метою встановлення рівня стану сп'яніння.

Згідно з урядовою постановою, огляд на місці зупинки транспорту повинен здійснюватися під відеозапис. У разі неможливості "фільмування", дозволяється залучити не менше двох свідків. Відзняті матеріали в обовʼязковому порядку повинні долучатися до протоколу про правопорушення.

"Передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться із застосуванням технічних засобів відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обовʼязково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення", — йдеться у повідомленні.

По материалам: Подробности