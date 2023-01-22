Общество

В Україні змінять правила перевірки водіїв на сп’яніння: що відомо

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 22 января, 2023
0 Менее минуты назад

В Україні змінять правила перевірки водіїв на сп'яніння: що відомо

В Україні перевіряти водіїв на алкогольне, наркотичне чи інше сп’яніння будуть по-новому. Уряд вніс відповідні зміни до правил.

Про це поінформував представник Кабінет міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

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За його словами, внесено зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів на огляд з метою встановлення рівня стану сп'яніння.

Згідно з урядовою постановою, огляд на місці зупинки транспорту повинен здійснюватися під відеозапис. У разі неможливості "фільмування", дозволяється залучити не менше двох свідків. Відзняті матеріали в обовʼязковому порядку повинні долучатися до протоколу про правопорушення.

"Передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться із застосуванням технічних засобів відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обовʼязково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення", — йдеться у повідомленні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 22 января, 2023
0 Менее минуты назад
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