Росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках: Генштаб назвав гарячі точки
Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. Тим часом українські захисники б'ють по ворожих складах боєприпасів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом 22 січня росіяни завдали 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару — по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.
Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Ведуть безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському — оброняються.
Тим часом окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовими. Кількість ліквідованих загарбників уточнюється.
Окрім того, авіація Сил оборони протягом 22 січня завдала три удари по районах зосередження особового складу ворога, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження росіян та два склади боєприпасів.
По материалам: Подробности