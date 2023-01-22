Кролик принесе багато грошей: семи знакам за китайським гороскопом пощастить у 2023 році

Рік Кролика стане особливо вдалим для семи знаків китайського гороскопу — їх супроводжуватиме успіх і фінансове благополуччя, пише express.

Щур

Люди, народжені на рік Щура у 2023 році відчують себе справжніми переможцями, до них прийде успіх та процвітання. Їхні зусилля та вкладення в майбутньому дадуть щедрі плоди.

Бик

Кар'єра Бика розвиватиметься успішно, а заробітки порадують. Однак для цього їм потрібно тримати під контролем свою впертість і образливість.

Тигр

Представники знаку насолоджуватимуться гарним та плідним періодом, повним удач та досягнень. Однак слід остерігатися грабіжників.

Кролик

Не обділить покровитель року й свого підопічного – Кролика. Однак не варто забувати про обережність, щоб не відлякати успіх.

Кінь

Багатство і успіх чекають лише на тих представників знака, хто готовий багато й наполегливо працювати. Успішними будуть пошуки підробітку.

Вівця

Настає благословенний час, успіх чекатиме Вівцю у всьому – у роботі, навчанні, особистому зростанні. Не варто боятися залишати звичне та пробувати нове.

Свиня

Хоча деякі перешкоди та складнощі будуть, доля допоможе їх подолати, надіславши допомогу у потрібний момент. Важливо не забувати дбати про своє здоров'я.

По материалам: Подробности