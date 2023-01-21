Общество

США закликали Україну утриматись від нового наступу — Reuters

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 января, 2023
0 Менее минуты назад

США закликали Україну утриматись від нового наступу - Reuters

Високопосадовці США закликали Україну тимчасово утриматись від початку масштабного наступу. Просять дочекатись завершення надання допомоги. Про це пише Reuters.

Під час розмови з Reuters, один з високопосадовців США на умовах анонімності заявив, що США закликали Україну дочекатись останньої партії американської зброї й завершення навчань.

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Він додав, що Вашингтон поки що дотримується свого рішення не надавати танки Abrams ЗСУ наразі.

Зазначається, що США відмовляли Києву в передачі танків M1 Abrams, посилаючись на проблеми з технічним обслуговуванням і логістикою.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 января, 2023
0 Менее минуты назад
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