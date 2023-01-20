Общество

«Паніки немає»: у москві встановлюють ЗПРК «Панцирь-С1» на даху адмінбудівель

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад

"Паніки немає": у москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель

У москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель, зокрема Мініоборони рф.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Зазначимо, що ЗРПК "Панцир-С1" призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових, у тому числі рухомих та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО при відбитті масованих ударів засобів повітряного нападу.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад
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