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«Паніки немає»: у москві встановлюють ЗПРК «Панцирь-С1» на даху адмінбудівель
У москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель, зокрема Мініоборони рф.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Зазначимо, що ЗРПК "Панцир-С1" призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових, у тому числі рухомих та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО при відбитті масованих ударів засобів повітряного нападу.
По материалам: Подробности