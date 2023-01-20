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13 тисяч військових отримають хімічні грілки від Олега Крота та "Фундації Течія". З їх допомогою військові можуть зігрівати руки і ноги під час холодів. Вартість покупки — майже 900 тис. грн.

Індивідуальні компактні грілки від компанії Thermopad допомагають зігріти ступні та долоні під час морозів. Вони активізуються при контакті з повітрям і здатні генерувати тепло від 8 до 12 години. Грілки тонкі, легкі і не відчутні як в черевиках, так і в рукавицях, тому не створюють жодного дискомфорту військовим.

"Фундація Течія" повідомляє, що придбала понад 13 тисяч грілок різних розмірів. Перші три тисячі закупили ще влітку і роздали військовим з настанням перших холодів. Наступні 3600 грілок-устілок і 540 грілок для рук наразі розподіляють згідно запитів військових. А ще 6000 штук найближчими днями доставлять з Німеччини в Україну. Загальна вартість грілок — майже 900 тис. грн.

"Українські воїни отримують багато техніки та різних засобів від волонтерів і держави. Серед них ми передаємо і грілки — дрібниці, але насправді не такі вже й дрібниці, особливо якщо мова, наприклад, про управління БпЛА чи розвідоперацію в мороз", — коментує Олег Крот, директор "Фундації Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Нагадаємо, нещодавно "Фундація Течія" передала Силам оборони України 1000 фільтрів для води, 20 генераторів, 7 дронів та 30 автомобілів. З лютого 2022 року сума допомоги від організації перетнула позначку $21,5 млн. Окремий внесок зробив Олег Крот особисто — майже $40 млн перетворено на захист і корисні речі для воїнів. Через військову таємницю подробиці цих закупівель не розголошуються.

По материалам: Подробности