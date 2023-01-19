Водохреща 2023: привітання зі святом

У четвер, 19 січня, українці святкують церковне свято Водохреща, яке завершує різдвяно-новорічний цикл. Традиційно на Хрещення Господнє освячують воду, занурюються в ополонку. Ми зібрали для вас привітання на Водохреща у прозі, віршах та картинках.

Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі і негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!

Ось і прийшло в кожен дім чарівне свято Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров’я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!

У день Хрещення Христового хочеться побажати вам тільки світлого, справжнього, чистого. Нехай все погане проходить повз, а все хороше — чекає біля дверей. Добра, променистого сонця, відданих і справжніх друзів поруч. Регулярного везіння, творчих ідей та веселих свят!

Вітаю з Хрещенням Господнім і від щирого серця бажаю, щоб Господь за добрі твої справи та думки винагородив тебе здоров’ям, силою, вірою, надією і любов’ю! Всіх благ і миру за вікном!

З Хрещенням! Нехай вода вимиє тіло від хвороб, голову — від поганих думок, а душу — від смутку. Здоров’я, Божої благодаті, радості та добра!

У день Хрещення Господнього від чистого серця шлю свій добрий привіт з побажаннями миру над головою і чистого неба, радості в домі та добробуту, віри в душі та тільки щасливих надій.

По материалам: Подробности