Падіння вертольота у Броварах: з’явилися відео польоту за кілька хвилин до трагедії

У Броварах Київської області, ймовірно, через туман, вертоліт ДСНС упав біля дитячого садка, внаслідок чого спалахнула пожежа та загинули люди.

У соцмережах з'явилися відео останніх хвилин польоту гелікоптера та перших хвилин після трагедії.

Трагедія сталася у середу вранці 18 січня. Інформацію про падіння вертольота поблизу дитячого садка підтвердила представник поліції Київської області Прянішнікова, також на місце події прибув начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Небитов.

За словами місцевих жителів, вони чули вибухи та бачили клуби чорного диму.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, під час трагедії у саду перебували діти та співробітники закладу, наразі усіх евакуювали.

Водночас глава поліції Ігор Клименко повідомив, що на борту гелікоптера перебувало керівництво МВС України, всі загинули.

На цей момент відомо про 18 загиблих, з них 3 дітей. З них 9 перебували на борту вертольота. 22 потерпілих перебувають у лікарні, з яких 10 дітей.

По материалам: Подробности