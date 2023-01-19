Бундестаг не зміг проголосувати щодо питання передачі Leopard Україні

У Бундестазі сьогодні, 19 січня, не було винесено на голосування питання передачі танків Leopard Україні. Проти виступили більшість фракцій.

Про це повідомляє пресслужба німецького парламенту.

У відомстві зазначають, що депутати Бундестагу не підтримали винесення на голосування пропозиції партії ХДС/ХСС, яка передбачає початок постачання танків Leopard в Україну.

Проти голосування щодо цього питання виступили: коаліція — Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз-90"/"Зелені" та Вільна демократична партія (СвДП) — а також праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" та "Ліві".

"Після гарячих дебатів Бундестаг передав пропозицію до Комітету із закордонних справ для подальшого обговорення", — уточнюють у Бундестазі.

Зазначимо, що Німеччина поки що не тільки відмовляється особисто передавати Leopard Україні, а й не затвердила дозвіл, який дав би право іншим країнам проводити відповідні поставки.

По материалам: Подробности