Общество

Бундестаг не зміг проголосувати щодо питання передачі Leopard Україні

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад

Бундестаг не зміг проголосувати щодо питання передачі Leopard Україні

У Бундестазі сьогодні, 19 січня, не було винесено на голосування питання передачі танків Leopard Україні. Проти виступили більшість фракцій.

Про це повідомляє пресслужба німецького парламенту.

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У відомстві зазначають, що депутати Бундестагу не підтримали винесення на голосування пропозиції партії ХДС/ХСС, яка передбачає початок постачання танків Leopard в Україну.

Проти голосування щодо цього питання виступили: коаліція — Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз-90"/"Зелені" та Вільна демократична партія (СвДП) — а також праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" та "Ліві".

"Після гарячих дебатів Бундестаг передав пропозицію до Комітету із закордонних справ для подальшого обговорення", — уточнюють у Бундестазі.

Зазначимо, що Німеччина поки що не тільки відмовляється особисто передавати Leopard Україні, а й не затвердила дозвіл, який дав би право іншим країнам проводити відповідні поставки.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад
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