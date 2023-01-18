Синоптик розповіла, яких неприємних «сюрпризів» варто чекати від погоди

18 січня на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі, у горах місцями з мокрим снігом. Погода ускладнюватиметься потужним штормовим вітром, на решті території без опадів також не обійдеться.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"На решті території України сьогодні також переважатиме волога погода, періодично дощі, від невеликих до помірних, тумани", — розповіла синоптик.

За словами Діденко, практично повсюди в Україні передбачається сильний вітер, з штормовими поривами, до 15-22 м/с.

Температура повітря хоч якось компенсує некомфортну синоптичну ситуацію — буде тепло, впродовж дня +6…+12 градусів, у південній частині +10..+15 градусів, на сході Україні +3…+8 градусів.

"У Києві в середу очікується сильний вітер. Періодично невеликий колючий дощ. Вдень +7…+10 градусів, ближче до вечері в межах +5…+7 градусів", — розповіла синоптик.

По материалам: Подробности