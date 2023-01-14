Обрізання Господнє: прикмети та заборони

Щорічно, 14 січня християни східного обряду відзначають не лише Старий Новий рік і Василя та Маланки, але також і свято Обрізання Господнього – для тих, хто вірить, цей день має глибинне значення та символізує смирення, а також необхідність дотримання законів Церкви та християнських заповідей.

Так, наші пращури вірили, що в цей день необхідно прощати всіх тих, хто про це просить, також не можна відмовляти у допомозі нужденним. Не можна сумувати та погано думати про когось, уникаючи при цьому конфліктних ситуацій, з'ясування стосунків та образ.

Вважається, що якщо у цей день позичити комусь гроші або позичати самому, то весь наступний рік доведеться провести у злиднях.

Крім того, у свято Обрізання Господнього не можна прибирати, прати, в'язати та виносити сміття з дому, оскільки разом з непотребом можна також винести і щастя.

Народні прикмети

14 січня сонце світить яскраво – слід чекати щедрого врожаю ягід та фруктів;

Якщо у цей день погода хороша, то буде хороший урожай жита.

Північний вітер на свято – літо буде холодним;

Ожеледиця цього дня – очікується щедрий урожай овочів;

Багато снігу на свято – рік буде вдалим;

Людина, яка народилася на Обрізання Господнє, проживе життя в достатку і матиме міцне здоров'я.

По материалам: Подробности