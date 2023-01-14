Общество

Обрізання Господнє: прикмети та заборони

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 14 января, 2023
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Обрізання Господнє: прикмети та заборони

Щорічно, 14 січня християни східного обряду відзначають не лише Старий Новий рік і Василя та Маланки, але також і свято Обрізання Господнього – для тих, хто вірить, цей день має глибинне значення та символізує смирення, а також необхідність дотримання законів Церкви та християнських заповідей.

Так, наші пращури вірили, що в цей день необхідно прощати всіх тих, хто про це просить, також не можна відмовляти у допомозі нужденним. Не можна сумувати та погано думати про когось, уникаючи при цьому конфліктних ситуацій, з'ясування стосунків та образ.

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Вважається, що якщо у цей день позичити комусь гроші або позичати самому, то весь наступний рік доведеться провести у злиднях.

Крім того, у свято Обрізання Господнього не можна прибирати, прати, в'язати та виносити сміття з дому, оскільки разом з непотребом можна також винести і щастя.

Народні прикмети

  • 14 січня сонце світить яскраво – слід чекати щедрого врожаю ягід та фруктів;
  • Якщо у цей день погода хороша, то буде хороший урожай жита.
  • Північний вітер на свято – літо буде холодним;
  • Ожеледиця цього дня – очікується щедрий урожай овочів;
  • Багато снігу на свято – рік буде вдалим;
  • Людина, яка народилася на Обрізання Господнє, проживе життя в достатку і матиме міцне здоров'я.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 14 января, 2023
0 1 минута чтения
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