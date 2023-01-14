Общество

Єрмак розповів про переговори між Україною та росією

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 января, 2023
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Єрмак розповів про переговори між Україною та росією

Переговори між Україною та росією зараз ведуть тільки щодо звільнення полонених.

Про це повідомляє в інтервʼю керівник Офісу президента Андрій Єрмак для Le Monde.

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За його словами, українських полонених у вʼязниці в окупованій Оленівці не відвідала жодна міжнародна організація, хоча це їхнє зобовʼязання. Не приїжджав до українських полонених навіть Міжнародний комітет Червоного хреста.

"Я зустрічався тут, у Києві, з її керівником, пояснив їй факти, я організував зустріч з родичами та дружинами в’язнів. Я не приймаю, коли мені кажуть, що ніхто не може відвідувати в'язницю, тому що для цього у нього немає дозволу. Тим часом представники МКЧХ їдуть слухати свідчення госпіталізованих російських військових, які повертаються з фронту, де ґвалтували наших жінок, вбивали наших дітей. Щодо Оленівської тюрми, де росіяни вбили півсотні наших солдатів, наших героїв, не можна місяцями чекати дозволу на відвідування, це неприйнятно. Світу потрібна організація, яка буде на висоті місії, яка на неї покладена", — зазначив він.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 января, 2023
0 1 минута чтения
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