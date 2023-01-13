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Рєзніков повідомив, скільки військових Україна та рф щодня втрачають на війні

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 13 января, 2023
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Рєзніков повідомив, скільки військових Україна та рф щодня втрачають на війні

Російська армія щодня втрачає в Україні 500-600 своїх військових. Українські втрати вдесятеро нижчі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

Рєзніков стверджує, що "приблизно 500 чи 600" російських бійців щодня вбивають по всій країні. Водночас Україна втрачає десяту частину від цієї цифри, щоправда це неможливо перевірити незалежно.

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За словами глави Міноборони, росіяни можуть намагатися зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вони окупували на півдні та сході.

Він додав, що Україні потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона очікує на постачання західної зброї.

Весна — найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми також маємо бути готовими до старту.

У червні в Офісі президента України заявили, що оцінюють втрати ЗСУ приблизно 10 тис. осіб. При цьому радник голови Офісу Михайло Подоляк говорив, що щодня гине від 100 до 200 військових.

У липні Міноборони України засекретило дані про втрати ЗСУ.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 13 января, 2023
0 1 минута чтения
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