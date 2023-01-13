Рєзніков повідомив, скільки військових Україна та рф щодня втрачають на війні

Російська армія щодня втрачає в Україні 500-600 своїх військових. Українські втрати вдесятеро нижчі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

Рєзніков стверджує, що "приблизно 500 чи 600" російських бійців щодня вбивають по всій країні. Водночас Україна втрачає десяту частину від цієї цифри, щоправда це неможливо перевірити незалежно.

За словами глави Міноборони, росіяни можуть намагатися зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вони окупували на півдні та сході.

Він додав, що Україні потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона очікує на постачання західної зброї.

Весна — найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми також маємо бути готовими до старту.

У червні в Офісі президента України заявили, що оцінюють втрати ЗСУ приблизно 10 тис. осіб. При цьому радник голови Офісу Михайло Подоляк говорив, що щодня гине від 100 до 200 військових.

У липні Міноборони України засекретило дані про втрати ЗСУ.

По материалам: Подробности