У Києві помічено нові мітки на квартирах: як захистити оселю

У Шевченківському районі Києва було помічено нові мітки на квартирах. Про це повідомляється у Facebook.

Проста харчова плівка на замковій щілині, яку майже не помітно і вона не нашкодить замку, але добре покаже чи були ви вдома, чи ні. Старі мітки, завдяки нам з вами, вже всі знають то рекламка, сірники, пластилін, малюнки крейдою і т.д. але все це добропорядні сусіди прибирають з порожніх квартир — дякую їм за це.

"Тепер до вас прохання звертати увагу і на таку річ як плівка на замку. Чому не скоч, бо його одразу помітять під час відкривання замку і буде розголос, а цей спосіб важко помітити неозброєним оком, тож тепер ви знаєте", — говориться у повідомлені.

Декілька порад, як захистити свою оселю:

Дружиною із сусідами

Перевіряємо наявність міток та прибирайте їх

Не соромимось питати чужинців хто вони і до кого прийшли

Кооперуйтеся із сусідами, створюйте чати дому для швидкого сповіщення та реагування

Робить патрулі вашого будинку, як раз на предмет виявлення всього підозрілого, включаючи такі мітки, прибирайте їх, перевіряйте входи та виходи на горище та підвал

Бажано встановити домофони та наголосити, щоб не відкривали двері незнайомцям, приватний сектор забори та ворота

Підготуйте та опублікуйте у чаті вашого дому всі швидкі номери для реагування окрім загально відомих — поліція, дільничний, ТРО, лікарня, газ, ДТЕК і т.д. люди повинні знати кому можна терміново повідомити про все підозріле

Можете поставити камери спостереження, у складену це не так дорого як здається

На власні двері ставте як мінімум 2-3 замка тут економити не варто, можна поставити замок по типу СКД прихований замок, якій відмикається магнітною карткою

Поставте своє помешкання під охорону, вартість обладнання десь 5000 грн, місячна оплата двокімнатні квартири від 400 грн. Рекомендую звісно ВЕНБЕСТ

По менше теревенити що ви кудись їдете та й ще і на довго

Залишайте ключі від оселі комусь із сусідів яким довіряєте, щоб робили ефект присутності

Якщо їдете на довго, нехай хтось з друзів поживе у вас

Не публікуйте в соцмережах одразу фото де ви є, що вас немає вдома, робить це постфактум.

По материалам: Подробности