Общество

У Києві помічено нові мітки на квартирах: як захистити оселю

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
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У Києві помічено нові мітки на квартирах: як захистити оселю

У Шевченківському районі Києва було помічено нові мітки на квартирах. Про це повідомляється у Facebook.

Проста харчова плівка на замковій щілині, яку майже не помітно і вона не нашкодить замку, але добре покаже чи були ви вдома, чи ні. Старі мітки, завдяки нам з вами, вже всі знають то рекламка, сірники, пластилін, малюнки крейдою і т.д. але все це добропорядні сусіди прибирають з порожніх квартир — дякую їм за це.

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"Тепер до вас прохання звертати увагу і на таку річ як плівка на замку. Чому не скоч, бо його одразу помітять під час відкривання замку і буде розголос, а цей спосіб важко помітити неозброєним оком, тож тепер ви знаєте", — говориться у повідомлені. 

Декілька порад, як захистити свою оселю:

  • Дружиною із сусідами
  • Перевіряємо наявність міток та прибирайте їх
  • Не соромимось питати чужинців хто вони і до кого прийшли
  • Кооперуйтеся із сусідами, створюйте чати дому для швидкого сповіщення та реагування
  • Робить патрулі вашого будинку, як раз на предмет виявлення всього підозрілого, включаючи такі мітки, прибирайте їх, перевіряйте входи та виходи на горище та підвал
  • Бажано встановити домофони та наголосити, щоб не відкривали двері незнайомцям, приватний сектор забори та ворота
  • Підготуйте та опублікуйте у чаті вашого дому всі швидкі номери для реагування окрім загально відомих — поліція, дільничний, ТРО, лікарня, газ, ДТЕК і т.д. люди повинні знати кому можна терміново повідомити про все підозріле
  • Можете поставити камери спостереження, у складену це не так дорого як здається
  • На власні двері ставте як мінімум 2-3 замка тут економити не варто, можна поставити замок по типу СКД прихований замок, якій відмикається магнітною карткою
  • Поставте своє помешкання під охорону, вартість обладнання десь 5000 грн, місячна оплата двокімнатні квартири від 400 грн. Рекомендую звісно ВЕНБЕСТ
  • По менше теревенити що ви кудись їдете та й ще і на довго
  • Залишайте ключі від оселі комусь із сусідів яким довіряєте, щоб робили ефект присутності
  • Якщо їдете на довго, нехай хтось з друзів поживе у вас
  • Не публікуйте в соцмережах одразу фото де ви є, що вас немає вдома, робить це постфактум.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения
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