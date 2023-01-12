2023 рік може стати найтеплішим за всю історію: в чому небезпека

Кліматологи прогнозують, що 2023 рік вразить людей своїми температурними рекордами. Ймовірно, він стане найтеплішим за останні 173 роки. Проте в цьому криється певна небезпека. Адже це означає, що глобальне потепління продовжується.

Про це повідомляють на сайті американського агентства кліматичних досліджень NOAA.

Експерти кажуть, що 2023 може стати найтеплішим за останні 173 роки. Про це говорять надзвичайно теплі глибокі води в тропічній західній частині Тихого океану.

"Коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що помітно впливає на клімат. Під час теплої фази течія приносить тепло моря у вищі широти, частина якого викидається в атмосферу в результаті випаровування", — кажуть фахівці.

Ця фаза може настати вже навесні або влтіку 2023 року. У цей час можна буде спостерігати глобальні рекордні температури по всій Європі. Водночас варто очікувати на часті посухи.

У глобальному масштабі це говорить про:

рекордну посуху та спеку в Південній Африці

тропічні ліси в Бразилії та Венесуелі горітимуть ще більше

спека в Південно-Східній Азії сягатиме від 45 до 50 градусів

північно-східне узбережжя США також буде занадто теплим

2022 вже став одним з найтепліших від 1850 року попри дію холодної течії Ла-Нінья. Схоже, що 2023 має для людства ще більше сюрпризів, ніж його попередник.

По материалам: Подробности