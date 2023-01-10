Общество

Новий календар вихідних і свят у лютому 2023: скільки будемо відпочивати

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 10 января, 2023
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Новий календар вихідних і свят у лютому 2023: скільки будемо відпочивати

Лютий — останній місяць зими і найкоротший у році. Оскільки 2023-й не високосний, в місяці буде 28 днів, тобто рівно чотири тижні, але важливих дат в лютому буде немало.

Оскільки додаткових вихідних у лютому не передбачається, та й через воєнний стан вони неможливі, працювати ми будемо 20 днів, а відпочивати — 8.

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Вихідні дні лютого: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Святкові дні і визначні дати лютого 2023

  • 2 лютого — День бабака, День безпечного інтернету
  • 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти рака
  • 6 лютого — Міжнародний день бармена
  • 9 лютого — Міжнародний день стоматолога
  • 11 лютого — Всесвітній день хворого
  • 14 лютого — День Святого Валентина, День комп'ютерника
  • 15 лютого — Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав
  • 17 лютого — День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі
  • 20 лютого — Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого — Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 24 лютого — Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України
  • 26 лютого — Прощена неділя
  • 27 лютого — Початок Великого посту

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 10 января, 2023
0 1 минута чтения
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