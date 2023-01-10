Общество
Новий календар вихідних і свят у лютому 2023: скільки будемо відпочивати
Лютий — останній місяць зими і найкоротший у році. Оскільки 2023-й не високосний, в місяці буде 28 днів, тобто рівно чотири тижні, але важливих дат в лютому буде немало.
Оскільки додаткових вихідних у лютому не передбачається, та й через воєнний стан вони неможливі, працювати ми будемо 20 днів, а відпочивати — 8.
Вихідні дні лютого: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Святкові дні і визначні дати лютого 2023
- 2 лютого — День бабака, День безпечного інтернету
- 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти рака
- 6 лютого — Міжнародний день бармена
- 9 лютого — Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого — Всесвітній день хворого
- 14 лютого — День Святого Валентина, День комп'ютерника
- 15 лютого — Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав
- 17 лютого — День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі
- 20 лютого — Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого — Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 24 лютого — Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України
- 26 лютого — Прощена неділя
- 27 лютого — Початок Великого посту
По материалам: Подробности