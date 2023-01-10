Новий календар вихідних і свят у лютому 2023: скільки будемо відпочивати

Лютий — останній місяць зими і найкоротший у році. Оскільки 2023-й не високосний, в місяці буде 28 днів, тобто рівно чотири тижні, але важливих дат в лютому буде немало.

Оскільки додаткових вихідних у лютому не передбачається, та й через воєнний стан вони неможливі, працювати ми будемо 20 днів, а відпочивати — 8.

Вихідні дні лютого: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Святкові дні і визначні дати лютого 2023

2 лютого — День бабака, День безпечного інтернету

4 лютого — Всесвітній день боротьби проти рака

6 лютого — Міжнародний день бармена

9 лютого — Міжнародний день стоматолога

11 лютого — Всесвітній день хворого

14 лютого — День Святого Валентина, День комп'ютерника

15 лютого — Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав

17 лютого — День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі

20 лютого — Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів

24 лютого — Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України

26 лютого — Прощена неділя

27 лютого — Початок Великого посту

По материалам: Подробности