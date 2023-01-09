Общество

Киян попередили про сильний вітер та дали поради

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 января, 2023
0 Менее минуты назад

Киян попередили про сильний вітер та дали поради

У понеділок, 9 січня, Києві очікуються сніг та сильний вітер південно-східного напрямку, який досягатиме штормових позначок у 15-20 метрів за секунду, тому мешканцям столиці варто бути уважними. Про це повідомляє КМДА.

Киян просять:

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  • дуже уважно паркувати автомобілі;
  • не затримуватись під деревами, великими рекламними конструкціями.

При цьому, як додали в КМДА, температура коливатиметься від -5 до -7 градусів, а вже завтра очікується потепління.

Станом на 08:20 9 січня на вулиці Києва виведено 302 одиниці спецтехніки "Київавтодор". Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 января, 2023
0 Менее минуты назад
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