Різдво Христове: красиві привітання у віршах, прозі та картинках

красиві привітання у віршах, прозі та картинках » width=»100%»/>

У суботу, 7 січня, відзначають одне з найважливіших церковних свят — Різдво Христове. У цей світлий день привітайте своїх рідних і близьких людей. А ми забрали для вас гарні привітання у прозі, віршах та картинках.

Нехай Різдво подарує тобі стійкі, щирі та щасливі стосунки. Нехай здійсняться твої найсміливіші мрії та сміливі плани. Будь весела і щаслива, енергійна і здорова!

З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та благополуччям. Бажаю вам миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!

Від великого серця бажаю щасливого Різдва. Від свята і до свята зичу міцного здоров'я, особистого щастя і всіх земних благ! Хай Господь дарує щасливе майбуття і вірних друзів поруч. Бажаю реалізації всіх добрих задумів.

Моє привітання з Різдвом просте: будьте здорові і щасливі, хай настане такий довгоочікуваний переможний мир, а всі плани здійсняться у житті! Христос народився! Славімо Його!

Зі святом усю Вашу родину,

Хай погожою буде кожна днина!

Смачної куті і коляди у хаті,

Щоб родина вся була на щастя багата!

З Різдвом Христовим, друзі милі,

Щоб ми усі жили у мирі!

Хай радість панує у душі,

І будьмо щасливі всі!

Лунає дзвінка коляда,

Різдвяна зірка сяє з неба,

Хай повсюди буде доброта

І все, що для щастя треба!

По материалам: Подробности