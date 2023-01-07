Общество

Рятувальники створили мапу замінованих територій

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 7 января, 2023
0 Менее минуты назад

Рятувальники створили мапу замінованих територій

В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій. Її створили фахівці ДСНС.

Інтерактивна мапа дозволяє пересвідчитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.

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На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно наявної у ДСНС інформації (похибка локалізації становить до 30 м). Рекомендуємо використовувати інформацію з інтерактивної мапи при відвідувані місць, на яких велись бойові дії.

Мапу можна побачити за посиланням і завантажити додатком на мобільні телефони.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 7 января, 2023
0 Менее минуты назад
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