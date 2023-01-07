Общество
Рятувальники створили мапу замінованих територій
В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій. Її створили фахівці ДСНС.
Інтерактивна мапа дозволяє пересвідчитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.
На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно наявної у ДСНС інформації (похибка локалізації становить до 30 м). Рекомендуємо використовувати інформацію з інтерактивної мапи при відвідувані місць, на яких велись бойові дії.
Мапу можна побачити за посиланням і завантажити додатком на мобільні телефони.
По материалам: Подробности