Рятувальники створили мапу замінованих територій

В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій. Її створили фахівці ДСНС.

Інтерактивна мапа дозволяє пересвідчитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.

На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно наявної у ДСНС інформації (похибка локалізації становить до 30 м). Рекомендуємо використовувати інформацію з інтерактивної мапи при відвідувані місць, на яких велись бойові дії.

Мапу можна побачити за посиланням і завантажити додатком на мобільні телефони.

По материалам: Подробности