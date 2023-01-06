В КМВА оцінили стан енергосистеми в Києві

Найближчим часом у Києві очікується значне похолодання, яке ще більше збільшить споживання. Про це повідомляється Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Ймовірно енергосистема не буде в змозі покрити споживання у повному обсязі.

Наразі в енергосистемі Києва введені ліміти споживання. У разі їх перевищення в столиці застосують аварійні відключення світла.

Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження.

Киян закликають розумно споживати електроенергію й почергово користуватись енергоємними приладами, що дозволить знизити навантаження на енергосистему.

Усі відповідні служби постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, але ремонти потребують значних ресурсів та часу. Але ми обов’язково все відбудуємо.

По материалам: Подробности