Скільки ще може тривати війна в Україні: Залужний дав коротку відповідь

посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, виступив із низкою заяв, які окреслюють реалістичний, хоч і тривожний горизонт майбутнього російсько-української війни.

Про це повідомляє «ПЛ».

За його словами, поточна ситуація демонструє чіткі ознаки переходу у нову фазу — конфлікт перетворюється на затяжне збройне протистояння, де лінія фронту змінюється повільно, а вирішальні прориви стають винятком, а не системою.

Залужний не виключає, що без комплексного перегляду стратегії, зміни підходів до мобілізації людських і технічних ресурсів, а також без формування ефективної, довгострокової оборонної доктрини, активна фаза війни може тривати ще до 2034 року.

Такий прогноз ґрунтується не лише на оперативній оцінці стану справ на фронті, але й на динаміці зовнішньої підтримки, логістиці постачання озброєнь, а також рівні стійкості тилових структур.

Високопосадовець підкреслює, що Україна не може дозволити собі ведення бойових дій у «режимі очікування» або «вичікувальної стратегії». Це вичерпує резерви, деморалізує суспільство та створює ілюзію, що можна досягти результату, не здійснюючи радикальних рішень.

У відповідь на такі виклики має бути сформована доктрина багаторічної оборонної мобілізації, зокрема — в межах оборонно-промислового комплексу, кадрового резерву, електронного адміністрування мобілізаційних процесів, адаптації навчальних систем ЗСУ та модернізації командного складу.

Водночас Залужний визнає, що затяжна війна не є виключно проблемою України. Йдеться про зміну загальносвітового безпекового порядку, де Україна стала передовим форпостом демократичного світу. І від того, як наша держава зможе адаптуватися до реалій воєнної економіки, залежить і її довгострокове політичне майбутнє.

Причому раніше були розкриті 3 основні умови України на переговорах у Стамбулі.