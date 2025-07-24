Зеленський анонсував новий закон щодо НАБУ та САП: нова ініціатива лідера України

Президент України Володимир Зеленський зробив ключову заяву щодо наміру підсилити правові та інституційні гарантії незалежності антикорупційної інфраструктури.

Про це повідомляє «ПЛ».

Найближчим часом глава держави внесе до Верховної Ради законопроєкт, який, за його словами, має стати системною відповіддю на виклики, що виникають у сфері протидії топ-корупції. Підготовка документа відбувається в межах консолідованої роботи з правоохоронним і антикорупційним блоком, що свідчить про стратегічне усвідомлення важливості теми.

Рішення Президента стало своєрідним сигналом до як внутрішнього суспільства, так і до міжнародних партнерів, зокрема ЄС та США, які постійно акцентують увагу на питанні інституційної стійкості українських антикорупційних органів. Зокрема, йдеться про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) та Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Останні місяці ці інституції продемонстрували активність у низці гучних розслідувань, що безпосередньо стосувалися представників високого політичного та адміністративного рівня.

На цьому тлі зростає суспільний запит на гарантії, що робота антикорупційної вертикалі залишатиметься вільною від політичного впливу, тиску або кадрових маніпуляцій.

Очікується, що новий законопроєкт передбачатиме механізми додаткового захисту незалежності керівників та слідчих антикорупційних органів, оновлення конкурсних процедур, а також запровадження чітких запобіжників для недопущення будь-якого втручання у процесуальні дії.

Згідно з інформацією з Офісу Президента, робоча група вже проводить експертні консультації із представниками профільних громадських організацій, що мають тривалий досвід моніторингу в антикорупційній сфері.

Ця ініціатива також співзвучна з міжнародними зобов’язаннями України в контексті продовження співпраці з МВФ, а також імплементації частини реформ, які входять до переговорного треку щодо євроінтеграції. У цьому сенсі законопроєкт має не лише внутрішнє значення, а й вагомий геополітичний вимір.

До цього ж Зеленський відреагував на ситуацію з НАБУ.