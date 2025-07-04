Суд в Україні вперше визнав «фактичний шлюб» між двома чоловіками: подробиці

Вперше в історії української правової системи національний суд ухвалив резонансне рішення, визнавши юридичний статус фактичного шлюбу між двома чоловіками.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Це прецедентне рішення було винесено на тлі публічних дискусій про необхідність гармонізації українського законодавства із сучасними стандартами прав людини, зокрема в контексті рівності, гендерної недискримінації та права на приватне життя.

Судовий розгляд був ініційований на підставі потреби одного з партнерів — дипломата, який наразі працює в іноземному представництві України, — офіційно перевезти свого партнера за кордон. Міністерство закордонних справ України відмовило у цьому, посилаючись на чинне законодавство, яке визнає лише союз між чоловіком і жінкою.

Утім, суд, розглянувши всі матеріали справи, дійшов висновку, що між заявниками справді існує сімейний зв’язок, аналогічний до подружніх відносин. Підставами для такого рішення стали численні докази: спільні фінансові витрати, спільно орендоване житло, регулярне листування особистого характеру, фотоархіви, банківські документи, що підтверджували довготривалість, сталість і публічність їхнього спільного життя.

Суд зазначив, що наявність таких обставин не залишає сумнівів щодо фактичного існування спільного побуту, взаємної підтримки і загальної життєвої стратегії, що в сукупності відповідає міжнародному розумінню подружнього союзу.

Таким чином, суд уперше фактично визнав рівноправність стосунків між особами однієї статі у контексті правової оцінки шлюбоподібних відносин. Цей вердикт має потенціал започаткувати фундаментальні зміни у підходах до тлумачення сімейного права в Україні, оскільки він не лише визнає реалії соціального життя, але й демонструє готовність української судової системи адаптуватися до міжнародних правових норм, особливо у питаннях прав людини.

Тим часом Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА.