Чи є у Зеленського «план Б», якщо перемир’я не буде: відповідь українського лідера

Поточні дипломатичні зусилля щодо досягнення повного припинення бойових дій на території України перейшли в активну фазу за ініціативою Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час неформального спілкування з представниками ЗМІ. За його словами, саме Вашингтон наразі виступає головним рушієм переговорного процесу, демонструючи не лише зацікавленість, а й лідерство в намаганнях зупинити війну.

Президент зазначив, що наразі тривають прямі консультації з американською стороною, яка фактично стала ініціатором і головним модератором ідеї безумовного припинення вогню.

«Сьогодні ми ведемо предметні перемовини саме з США, які, на нашу думку, перебрали на себе ініціативу та фактичне лідерство в цій темі. І, що важливо, цьому процесу ніхто не заважає — американці діють самостійно та рішуче», — наголосив Зеленський.

Глава держави визнав, що інші країни також виявляють бажання приєднатися до процесу, однак саме США мають найвагоміший вплив і ресурси, щоб просунути переговори до конкретного результату. При цьому Зеленський додав, що у разі провалу мирної ініціативи Сполучені Штати обіцяють вжити додаткових «сильних кроків», проте наразі залишають у таємниці їхню природу.

«Я не можу назвати, якими саме будуть ці дії, але ми дали чіткий сигнал, що для України найважливіші два напрямки — санкційний тиск на агресора і стабільна військова допомога. Від цих факторів напряму залежить наша здатність утримувати оборону та переходити до стратегічного контрнаступу, якщо перемови зайдуть у глухий кут», — зауважив Президент.

Особливу увагу він приділив темі гарантій безпеки. За словами Зеленського, міжнародні партнери, включно з європейськими союзниками, зійшлися на думці, що юридичні гарантії безпеки можуть почати реалізовуватися лише після запровадження режиму припинення вогню. Саме цей момент стане відправною точкою для запуску міжнародного механізму захисту України від повторної ескалації.

«Нам абсолютно чітко дали зрозуміти: поки тривають активні бойові дії, жодні формальні гарантії не набудуть реальної сили. Ми спільно з європейськими колегами дійшли згоди, що першим кроком має бути саме припинення вогню, яке відкриє шлях до підписання мирної угоди й довгострокового забезпечення безпеки», — додав він.

Причому у Держдепі відповіли, чи будуть РФ та США обговорювати Україну у Стамбулі.