Политика

Україні можуть поставити ультиматум – у The Telegraph зробили попередження

Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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У західному інформаційному просторі почали звучати тривожні сигнали про можливий стратегічний розворот американської політики щодо війни в Україні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The Telegraph.

Видання оприлюднило публікацію, в якій окреслено потенційний сценарій ультимативної дилеми для Києва: або згода на «мир» за сценарієм Кремля, або поступова втрата фінансової, військової та дипломатичної підтримки з боку Сполучених Штатів.

Так звана формула «карфагенського миру», яка передбачає безапеляційну капітуляцію однієї сторони, у цьому випадку виглядає як не тільки поразка України, а й руйнація самої системи європейської безпеки.

Подібний «мир» — не завершення війни, а лише новий виток імперських амбіцій Росії, які вже вийшли за межі Донбасу чи Криму. Ігнорування цього факту Заходом може стати катастрофічною стратегічною помилкою.

Публікація також підкреслює трансформацію геополітичного мислення у штабі Дональда Трампа, який бачить Україну радше як «дочірню компанію» США. Це вкрай небезпечна аналогія, що знецінює суб’єктність української держави та переводить її з позиції партнера в площину васала.

Якщо ця логіка отримає перевагу в майбутній зовнішній політиці Вашингтону, світ може повернутися до моделі XIX століття, де великі держави ділили сфери впливу без урахування волі народів.

Нагадаємо, делегація військових Британії та Франції відправиться до України.

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Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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