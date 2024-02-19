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Можемо прискорити перелом у цій війні: прем’єр Естонії закликала конфіскувати заморожені російські активи до виборів у США

Західні партнери України повинні конфіскувати заморожені активи Росії до виборів у США.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 3 дня agoОбновлено: 19 февраля, 2024
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З такою заявою виступила глава уряду Естонії Кайя Каллас. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Financial Times.

Така заява прозвучала на тлі стурбованості європейців тим, як може вплинути друге президентство Дональда Трампа на політику Заходу щодо Росії та підтримку України.

В звязку з цим Каллас вважає необхідним конфіскувати російські активи до виборів.

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«Вибори — це завжди неспокійний час. Завжди краще зробити все можливе до важливих виборів», — заявила вона.

Політикиня зазначила, що конфіскація російських коштів стала б додатковим інструментом, який, поряд із військовою допомогою та санкціями проти РФ, могла б допомогти пришвидшити завершення війни в Україні.

«Це економічний тиск, який ми можемо чинити на російську економіку, щоб прискорити перелом у цій війні», — висловилась Каллас.

Ймовірність того, що Трамп отримає перемогу на президентських виборах у США цього року, налякала багатьох у Європі, особливо після його заяви про те, що він дозволить Росії робити «все, що вона захоче» з країнами НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Нагадаємо, колишня представниця республіканців заявила про існування «путінського крила» в партії.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 3 дня agoОбновлено: 19 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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