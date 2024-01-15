В Міноборони запропонували створити міжнародну групу з виведення армії РФ з України

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву глави Міністерства оборони України Рустема Умєрова.

За словами міністра, Україна запропонувала створити Міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань національної безпеки з метою напрацювання механізму виведення окупаційних військ з нашої країни.

Умєров повідомив, що українська формула миру, запропонована українським лідером Володимиром Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу.

Варто зазначити, що вчора 14 січня під час форуму в Давосі глава Міноборони України презентував 6-ий пункт формули миру: «Виведення російських військ з території України».

Як наголосив Умєров, Україна не може говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності, доки російські війська та терористичні організації не будуть виведені з тимчасово українських окупованих територій.

Як повідомлялось раніше, український глава Володимир Зеленський також може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі.

Нагадаємо, в НАТО сумніваються, що війна в Україні закінчиться у 2025 році.