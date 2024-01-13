В НАТО сумніваються, що війна в Україні закінчиться у 2025 році

Таку заяву зробив заступник генсека НАТО Мірча Джоане. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Digi24.

Джоане закликав бути готовими до тривалої війни. Він вважає, що війна не закінчиться ні в 2024 році, ні навіть у 2025.

«Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб», — зауважив заступник генерального секретаря НАТО.

За його словами, НАТО очікує затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території.

Джоне зазначив, що Україна з допомогою НАТО змогла відвоювати 50% окупованої РФ території. Як наголосив заступник Столтенберга, в НАТО бажають, щоб Україна вистояла, Республіка Молдова прийшла до Європи, а Грузія прийшла до євроатлантичної спільноти.

Варто нагадати, що в Офісі президента давали свої прогнози щодо завершення війни. Глава ОП Андрій Єрмак заявляв, що наразі невідомо, коли закінчиться війна в Україні з Росією. Водночас, якщо порівнювати війну із забігом на 100 метрів, то українські захисники подолали вже 70 метрів.

В свою чергу український президент зазначав, що Україна наразі перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим.

Нагадаємо, в Швеції закликали громадян бути готовими до війни.