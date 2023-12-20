Результату поки що немає: Зеленський висловився про допомогу Ердогана в обміні полонених з РФ

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прес-конференцію українського глави Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що обмін полоненими є досить складним питанням, особливо якщо це стосується кримських татар. Зеленський зазначив, що міжнародні організації виявились не спроможними допомогти. Водночас він зауважив, що Ердоган обіцяв свою допомогу у вирішенні цього питання. Однак поки результату немає.

Пряма мова Зеленського: «Що стосується кримчан. Складна історія. Тут немає за що подякувати міжнародним організаціям, вони нічого зробити не змогли. Я багато працював над цим питанням з Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму».

Варто нагадати, що ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ердоган заявляв про своє бажання стати посередником між Україною і Росією у питаннях Криму. Турецька сторона наголошувала, що прагне зробити все можливе, щоб у цьому регіоні встановився мир.

«Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним», — заявив тоді президент Туреччини.

Нагадаємо, Путін почав погрожувати Фінляндії через вступ до НАТО.