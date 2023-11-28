Политика

В НАТО зробили невтішний прогноз щодо війни в Україні

В Алъянсі прогнознують важку зиму для України через ймовірні атаки РФ на енергетику.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 ноября, 2023
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Фото: РБК-Україна

В НАТО закликають Україну готуватись до масованих ворожих обстрілів, а західних парнерів продовжувати допомагати, адже підтримка України в цій війні дуже важлива.

З такою заявою виступив генеральнйи секретар НАТО Єнс Столтенберг під час конференції з приводу зустрічі голів дипломатичних відомств країн альянсу в Брюсселі, повідомляє Первая Линия.

Столтенберг не міг оминути тему війни в Україні. Він зазначив, що інтенсивні бойові дії продовжуються вздовж усієї лінії фронту. Крім того, Росія продовжує атакувати дронами українські міста та об‘єкти інфраструктури. Він попередив, що кількість обстрілів взимку зростатиме, тому країнам-членам НАТО потрібно продовжити і за можливості посилити допомогу Україні.

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Генсек НАТО додав, що наразі питання України пріоритет номер один для Альянсу і він сподівається, що всі країни-члени підтвердять нехохитну підтримку нашої держави на зустрічі Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що Столтенберг не перший, хто попереджує про важку зиму в Україні. З такою ж заявою виступила голова МЗС Франції Катрін Колонна. При цьому вона наголосила, що Франція продовжить підтримувати Україну, надаючи їй гуманітарну, військову та економічну допомогу. Більше того, міністерка повідомила, що країни НАТО мають намір збільшити виробництво боєприпасів для передачі нашій країні.

Раніше повідомлялось, що в мережі шириться фейк про скасування воєнного стану в Україні.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 ноября, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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