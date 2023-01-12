Почти 60% украинцев назвали политиком года Зеленского

Опрос

12.01.2023 13:49

Укринформ

59% украинцев назвали политиком 2022 года Президента Владимира Зеленского, на втором месте — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает Укринформ.

“После избрания на пост Президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации «политик года»: в 2019 г. его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020-м — 15%, в 2021-м — 17%”, — отметили социологи.

На втором месте по частоте называния "политиком 2022 года" — Валерий Залужный (10%). По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% — Михаила Подоляка и Сергея Притулу.

По данным опроса, политиком года-2022 Зеленского назвали большинство респондентов во всех регионах: 66,5% на юге, 61% в центральном регионе, 57% на западе и 55% на востоке страны. Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%). Представители младших возрастов чаще, чем люди среднего и старшего возраста: 68% среди тех, кому меньше 30 лет, 63% среди тех, кому от 30 до 39 лет, и от 54% до 56% в средних и старших возрастных группах.

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Среди тех, кто дома разговаривает преимущественно на украинском языке, Зеленского политиком года назвали 60%, среди тех кто преимущественно разговаривает на русском — 55%. Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они называют Зеленского — от 54% среди тех, кто отвечает, что его семья «едва сводит концы с концами», до 63% среди тех, кто отвечает, что «живет обеспеченно».

Опрос проводился с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По материалам: Укринформ