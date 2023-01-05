В Турции анонсировали на завтра разговоры Эрдогана с Зеленским и путиным
В Турции анонсировали на завтра разговоры Эрдогана с Зеленским и путиным
03.01.2023 21:58
Укринформ
На завтра запланирован телефонный разговор президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции также завтра намерен позвонить президенту рф владимиру путину.
Анонс сделал представитель и советник президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.
"У Президента Эрдогана завтра будут разговоры с лидером россии путиным и лидером Украины Зеленским", — сказал Калын.
Читайте также: Эрдоган снова предлагает свое посредничество для прекращения огня в Украине
Как сообщал Укринформ, 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение "зернового коридора".
По материалам: Укринформ