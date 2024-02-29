Каменських збентежила шанувальників несподіваним відео з Потапом

Зараз артистка знаходиться в Іспанії і раптово вирішила поділитися відео з чоловіком.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Каменських в Instagram.

В ролику, який опублікувала Настя, можна побачити архівні кадри пари. Співачка пригадала весілля з Потапом, а також поділилася спогадами ніжними та веселими моментами з повсякденного життя.

На відео вона наклала одну зі своїх пісень про кохання. Але при цьому артистка чомусь зробила кліп чорно-білим і підписала його словами «Old memories of love» (старі спогади про кохання).

Цей ролик дуже збентежив шанувальників пари. Під відео посипалось багато запитань про її стосунки з чоловіком.

Не обійшлося і без негативних коментарів, в яких підписними обуряються, що зіркова пара виїхала за кордон та нібито «втекла» від повномасштабної війни в Україні.

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