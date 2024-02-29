Лайфстайл

Каменських збентежила шанувальників несподіваним відео з Потапом

Українська виконавиця Настю Каменських, якій вже давно приписують проблеми у шлюбі з репером та продюсером Потапом (Олексієм Потапенком), спантеличила підписників.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 февраля, 2024
0 1 минута чтения

Зараз артистка знаходиться в Іспанії і раптово вирішила поділитися відео з чоловіком.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Каменських в Instagram.

В ролику, який опублікувала Настя, можна побачити архівні кадри пари. Співачка пригадала весілля з Потапом, а також поділилася спогадами ніжними та веселими моментами з повсякденного життя.

Материалы по теме

На відео вона наклала одну зі своїх пісень про кохання. Але при цьому артистка чомусь зробила кліп чорно-білим і підписала його словами «Old memories of love» (старі спогади про кохання).

Цей ролик дуже збентежив шанувальників пари. Під відео посипалось багато запитань про її стосунки з чоловіком.

Не обійшлося і без негативних коментарів, в яких підписними обуряються, що зіркова пара виїхала за кордон та нібито «втекла» від повномасштабної війни в Україні.

Раніше ПЛ писала про те, чим зараз займається зірка серіалу «Віталька» Гарік Бірча.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

Известная блогерша Анна Алхим угодила в новый скандал: что случилось в этот раз

25 января, 2024

Зеленская поделилась главным секретом гармоничных отношений с мужем

24 января, 2024

Украинский продюсер, сбежавший в Москву, похвастался российским паспортом

23 января, 2024

Победительница шоу «Битва экстрасенсов» подала в суд на украинскую стендаперку: не понравилась шутка

22 января, 2024
Back to top button