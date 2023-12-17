Стали известны подробности смерти звезды «Друзей»

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на CNN.

Сообщается, что крови комика выявили очень высокий уровень кетамина, который привел к угнетению дыхания и сердечно-сосудистым проблемам. Это и стало причиной потери сознания и утопления.

В отчете о вскрытии говорится, что Мэттью Перри принимал кетамин от депрессии и тревоги. Экспертизой установлено, что в последний раз актер получал его за 10 дней до смерти. Этого времени было недостаточно, чтобы кетамин полностью вывелся из его организма.

Как описывают в отчете, кетамин — это лекарство, которое используется в больницах, чтобы сделать людей временно бесчувственными во время операций. Его также применяют как рекреационный наркотик, потому что вызывает галлюцинации и другие необычные ощущения.

Мэттью Пэрри умер 29 октября в возрасте 54 года. Актера без сознания в бассейне нашел его ассистент, когда пришел к нему домой. Он вытащил Пэрри из бассейна, посадил на ступеньки и вызвал скорую помощь.

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