Лайфстайл

Стали известны подробности смерти звезды «Друзей»

Судебно-медицинская экспертиза Лос-Анджелеса установила причины смерти известного актера Мэттью Пэрри.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 15 часов agoОбновлено: 16 декабря, 2023
0 1 минута чтения

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на CNN.

Сообщается, что крови комика выявили очень высокий уровень кетамина, который привел к угнетению дыхания и сердечно-сосудистым проблемам. Это и стало причиной потери сознания и утопления.

В отчете о вскрытии говорится, что Мэттью Перри принимал кетамин от депрессии и тревоги. Экспертизой установлено, что в последний раз актер получал его за 10 дней до смерти. Этого времени было недостаточно, чтобы кетамин полностью вывелся из его организма.

Материалы по теме

Как описывают в отчете, кетамин — это лекарство, которое используется в больницах, чтобы сделать людей временно бесчувственными во время операций. Его также применяют как рекреационный наркотик, потому что вызывает галлюцинации и другие необычные ощущения.

Мэттью Пэрри умер 29 октября в возрасте 54 года. Актера без сознания в бассейне нашел его ассистент, когда пришел к нему домой. Он вытащил Пэрри из бассейна, посадил на ступеньки и вызвал скорую помощь.

Напомним, Комаровский рассказал, какие витамины нужно принимать пожилым людям зимой.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 15 часов agoОбновлено: 16 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

Пин Ап вхід в особистий кабінет: які бонуси можуть отримати авторизовані клієнти

26 апреля, 2023

Как выбрать принт для футболки

19 апреля, 2023

Мармурові ванни для інтер’єру 

6 апреля, 2023

Класика чеських кондитерів і найніжніше українське морозиво: пропозиція, від якої не відмовляються!

12 января, 2023
Back to top button