Лайфстайл

Украинская певица Анна Тринчер разводится с мужем-блогером

Пара разводится спустя год после свадьбы.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 28 ноября, 2023
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Фото: 24 канал

Стоит отметить, что ранее певица отрицала все слухи о расставании.

Об этом пишет Первая Линия со ссылкой на сообщение Анны Тринчер в Instagram. Она опубликовала видеоролик с мужем, блогером Александром Волошиным.

Украинская певица сообщила фанатам, что они с Волошиным больше не вместе. По ее словам, в жизни так случается, что пары расстаются навсегда. Конкретную причину развода Тринчер не назвала, однако пожелала бывшему мужу быть счастливым, но уже с кем-то другим.

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Анна надеется, что у ее фанатов останутся только теплые воспоминания о паре. Также, она уверила, что и у нее, и у Волошина все хорошо, просто «так бывает».

«Мы взрослые люди и так бывает. Главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет — неважно», — написала певица.

Анна Тринчер и Александр Волошин начали отношения весной 2021 года. Уже через несколько месяцев блогер сделал предложение возлюбленной. В сентябре прошлого года пара сыграла свадьбу.

В этом году ходили слухи о том, что у пары есть проблемы. Тринчер этого не отрицала, однако не собиралась подавать на развод. Известно, что пара посещала семейного психолога, но им так и не удалось справиться с кризисом в отношениях.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении блогеру, который призывает украинцев уклоняться от службы в армии.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 28 ноября, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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