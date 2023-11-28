Украинская певица Анна Тринчер разводится с мужем-блогером

Стоит отметить, что ранее певица отрицала все слухи о расставании.

Об этом пишет Первая Линия со ссылкой на сообщение Анны Тринчер в Instagram. Она опубликовала видеоролик с мужем, блогером Александром Волошиным.

Украинская певица сообщила фанатам, что они с Волошиным больше не вместе. По ее словам, в жизни так случается, что пары расстаются навсегда. Конкретную причину развода Тринчер не назвала, однако пожелала бывшему мужу быть счастливым, но уже с кем-то другим.

Анна надеется, что у ее фанатов останутся только теплые воспоминания о паре. Также, она уверила, что и у нее, и у Волошина все хорошо, просто «так бывает».

«Мы взрослые люди и так бывает. Главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет — неважно», — написала певица.

Анна Тринчер и Александр Волошин начали отношения весной 2021 года. Уже через несколько месяцев блогер сделал предложение возлюбленной. В сентябре прошлого года пара сыграла свадьбу.

В этом году ходили слухи о том, что у пары есть проблемы. Тринчер этого не отрицала, однако не собиралась подавать на развод. Известно, что пара посещала семейного психолога, но им так и не удалось справиться с кризисом в отношениях.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении блогеру, который призывает украинцев уклоняться от службы в армии.