4 основных критерия выбора саженцев

А если у вас огромное желание посадить, например, облепиху, тогда придется рядом разместить плодоносящее женское и мужское дерево.

Основные критерии выбора саженца плодового дерева

Выбирать новое дерево для своего сада необходимо с полной ответственностью. Не стоит торопиться, приобретать первое выбранное растение. Купить саженцы плодовых деревьев, например, тут https://ecoveles.com.ua/category/sazhency-plodovyh-derevev/, рекомендуем не по красочной фотографии: существуют более важные показатели.

Перечислим основные характеристики, которые стоит учитывать, выбирая саженец:

1. Районированность. Выбранное деревце должно обладать хорошими зимостойкими характеристиками, чтобы оно перенесло морозную температуру. Показатель выбирайте «с запасом», добавьте несколько градусов, так как из-за одной холодной зимы может погибнуть растение.

2. Возраст деревца. Каждый садовод хочет получить быстрее урожай. Вот почему садоводы совершают одну ошибку – покупают мощные трехлетние саженцы, имеющие развитую крону. Таким деревьям сложно переносить пересадку, они могут не развиваться. Лучше купите молодые саженцы возрастом максимум 2 г.

3. Корни. Объем корней равен или больше, нежели крона. Иначе дереву будет недостаточно сил для приживания. Корни бывают открытого или закрытого типа (поставляются в специальных контейнерах). Корневая система в первом варианте должна быть влажная.

4. Величина саженца. Молодое деревце небольшое, занимает минимальное количество места. Но спустя несколько лет саженец превратится в мощное дерево. Поэтому для роста культуры оставьте необходимое пространство, или грамотно выберите «соседей» с учетом совместимости растений. Если сад небольшой, приобретите компактный сорт, чтобы его высота составляла 3 м максимум.

Саженец выбирайте здоровый. Должны отсутствовать искривления, пятная, разные наросты, многочисленные ветвления. Наличие развитой корневой системы – хороший показатель. Корни в будущем отвечают за укоренение деревца на участке.

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Когда высаживается плодовое дерево?

Как правило, высадка производится рано весной или в октябре. Каждый сезон имеет свои недостатки, преимущества. Но высаживать осенью предпочтительней.

Осенью прохладно, много дождей, эта пора отличается умеренной солнечной активностью. Это оптимальные условия, позволяющие формироваться корням. Растениям не требуются силы, чтобы наращивать зеленую массу. Деревцам нужно примерно месяц для того, чтобы прижиться.

Высаживать желательно тогда, когда пасмурно или ясный день, но умеренная температура воздуха. Не занимайтесь посадкой молодых деревьев в засушливый, слишком жаркий или дождливый день.