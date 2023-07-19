Турбота про здоров’я очей влітку

У сучасних реаліях ми щодня стикаємося з цілою низкою факторів, що потенційно можуть завдати шкоди нашому здоров’ю й спровокувати розвиток різних захворювань. Серед цих факторів:

постійні стреси;

регулярне недосипання;

незбалансоване харчування;

непомірне психологічне та фізичне навантаження на організм;

негативні чинники зовнішнього середовища, як-от вплив гаджетів, екологія, сонячний ультрафіолет і чимало іншого.

У цьому матеріалі поговоримо про те, як дбати про здоров’я очей влітку. Чому ж саме про здоров’я очей? Тому що зорова системи людини є надзвичайно уразливою, а проблеми із зором сьогодні набули безпрецедентного поширення. Як захистити очі від сонячного ультрафіолету? Що таке фотохромні окуляри? Як уникнути зорового перевантаження? Розповідаємо далі.

Захист очей від сонця

Головна небезпека для зору у сезон літньої спеки — це дуже активне сонце. А саме його ультрафіолетове проміння. Якщо ви бодай раз влітку бували на відкритому сонці, то знаєте, наскільки очам дискомфортно за яскравого сонця — доводиться постійно мружитися, подекуди очі просто неможливо відкрити.

Є дуже просте та ефективне рішення для захисту: сонцезахисні окуляри. Дійсно якісні окуляри здатні блокувати 100% ультрафіолетового проміння, не даючи йому шкодити вашим очам. Такі окуляри можна придбати лише в сертифікованих магазинах оптики.

Якщо ви потребуєте корекції зору, вам ідеально підійдуть фотохромні окуляри. Що це таке? Це окуляри, лінзи яких здатні адаптувати своє забарвлення: в приміщеннях вони прозорі, а от на вулиці затемняються під впливом ультрафіолетового проміння. Таким чином вони виконують відразу 2 функції: корегують зір і захищають очі від сонячного проміння.

Менше гаджетів, більше прогулянок

Фахівці офтальмології пов’язують невпинне поширення проблем із зором саме з гаджетами. Сьогодні з гаджетом в руках — смартфоном чи планшетом, можна помітити дітей віком 2-3 років, а дорослі всередньому проводять за моніторами різних гаджетів 7 годин на добу. Це невтішна ситуація, адже щодня проводячи багато годин за гаджетами ми серйозно шкодимо своїй зоровій системі. Зокрема:

монітори електронних девайсів випромінюють шкідливе синє світло, яке вважається небезпечним для очей;

працюючи за компьютером, ми довго концентруємо погляд на одній відстані. Тривала зорова концентрація на одній відстані призводить до перенапруження очних м’язів;

працюючи за комп’ютером чи іншим гаджетом ми кліпаємо значно менше норми. Таким чином поверхня ока не отримує належного зволоження и пересихає. З часом це може призводити до виникнення синдрому сухого ока.

Постарайтеся зменшити кількість часу, яку щодня проводите «у компанії» гаджетів. А от прогулянки на свіжому повітрі — саме те, що неодмінно буде вам користь. Якщо ваша професія передбачає постійну роботу за комп’ютером, радимо користуватися спеціальними комп’ютерними окулярами, що блокують синє світло. Також регулярно давайте своїм очам відпочивати: попрацювали годинку, тепер зробіть коротку перерву на хвилин 10-15.

Сезон вітамінів у розпалі

Влітку полиці магазинів наповнені корисностями! Свіжі овочі, фрукти, ягоди, зелень — все це корисно не лише для зору, але й для всього організму. Коли ж як не у літній сезон збагачувати свій організм корисними нутрієнтами. Радимо додати у свій щоденний раціон якомога більше зелених овочів, ягід, бобових, зелені, а також нежирного м’яса та молочних продуктів.