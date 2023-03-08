Миссия МВФ начала дискуссии с Украиной относительно новой программы

Миссия Международного валютного фонда начала дискуссии с представителями властей Украины по поводу новой потенциальной программы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Фото: 24tv.ua

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«Сегодня, 8 марта, начинает работу миссия МВФ во главе с Гевином Греем для обсуждения потенциальной программы для Украины, которая будет поддерживаться Фондом», — говорится в сообщении.

От украинской стороны в дискуссиях принимают представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

Отметим, что встречи проходят в городе Варшава, Польша, а также в онлайн формате с 8 по 15 марта.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой во время ее визита в Киев. Украина рассчитывает на новую программу на $15 млрд.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:

Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин