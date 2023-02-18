Финансы

Энергосистема возвращается к нормальной работе после утренней атаки врага — Укрэнерго

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 18 февраля, 2023
1 1 минута чтения

Во время утренней ракетной атаки россиян Укрэнерго применяло превентивные отключения для минимизации возможных последствий атаки. В настоящее время энергосистема возвращается к нормальной работе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: pixabay.com

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Потребление электроэнергии

Отмечается, что потребление электроэнергии в субботу 18 февраля значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня. Дефицита мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется.

Подчеркивается, что после утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме. При этом отсутствует импорт электроэнергии из Словакии.

«Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. В то же время в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в выходные дни не производятся», — заявили в Укрэнерго.

Ситуация в Одессе

В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Предыстория

Утром 18 февраля российские военные выпустили по Украине четыре крылатых ракеты «Калибр», две из них сбили силы ПВО. По данным воздушных сил, угроза ракетных атак остается.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 18 февраля, 2023
1 1 минута чтения
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