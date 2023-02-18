Binance рассматривает возможность отказа от партнеров в США из-за давления местных регуляторов

Криптовалютный гигант Binance Holdings Ltd. рассматривает возможность прекращения отношений с деловыми партнерами из США из-за усиления давления со стороны местных регуляторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: itc.ua

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По словам источника, знакомого с ситуацией, компания, которая управляет одной из крупнейших в мире криптобирж, рассматривает отказ от партнеров в США после того, как Binance попала под пристальное внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Министерства юстиции и Налоговой службы.

Binance Holdings рассматривает возможность разрыва связей с посредническими компаниями, такими как банки и сервисные фирмы, и проводит переоценку венчурных инвестиций в США.

По словам источника, криптовалютный гигант рассмотрит возможность исключения из листинга токенов из любых проектов в США, включая стейблкоин Circle USD Coin.

Binance Holdings не имеет права обслуживать крипто-клиентов в США. Вместо этого есть Binance.US, гораздо меньшая биржа, которая утверждает, что является независимой, и заявила, что не планирует покидать США.

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Что говорит глава Binance

Ранее на этой неделе главный исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао, сообщил о потенциальном прекращении отношений с деловыми партнерами из США.

«Учитывая сохраняющуюся неопределенность регуляторов на некоторых рынках, мы будем рассматривать другие проекты в этих юрисдикциях, чтобы защитить наших пользователей от любого неоправданного вреда», — заявил Чжао в понедельник в Твиттере после того, как Paxos Trust Co. объявила о прекращении выпуска стейблкоинов под брендом Binance.

В пятницу Чжао написал в Твиттере, что Binance «на данный момент отозвала некоторые потенциальные инвестиции или заявки на обанкротившиеся компании в США».

При этом он назвал, ложью то, что Binance исключит из листинга все токены, базирующиеся в США.

Источник: МинФин