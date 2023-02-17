Несмотря на войну, 76% предпринимателей планируют расширить свой бизнес в 2023 году — ЕВА

Несмотря на войну, 76% владельцев украинского малого и среднего бизнеса планируют в 2023 году расширить свой бизнес. Об этом свидетельствуют результаты опроса Индекс настроений малого бизнеса за 2022 год, проведенный Европейской Бизнес Ассоциацией в рамках проекта Unlimit Ukraine.

Фото: pixabay.com

1

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Несмотря на трудности, большинство предпринимателей, а именно 76% планируют расширение бизнеса в 2023 году. Из них 28% планируют расширять географию присутствия, 26% — открытие новых направлений, 25% — выход на внешние рынки, 21% — изменение количества сотрудников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для расширения бизнеса большинство опрошенных (67%) будут привлекать новые средства. В основном предприниматели возлагаются на собственные финансы (30%) и в меньшей степени на гранты (21%) и кредиты (10%).

Кредитование

По сравнению с 2021 годом втрое упала доля кредитных средств в пользовании малого и среднего бизнеса (МПБ) — тогда на них возлагались 32% компаний.

В 2022 году предприниматели сообщают о трудностях с получением кредитов. Среди опрошенных МПБ 59% считают банковское кредитование недоступным или труднодоступным, в то время как в 2021 году таких было 40%.

Читайте также: Бизнес в условиях войны: У 83% компаний ЭВА произошло падение в 2022 году

Индекс настроений

По данным опроса, в 2022 году показатель Индекса настроений малого бизнеса упал до 2,4 балла из 5 возможных, что является вторым самым низким значением за всю историю исследования. Для сравнения, в 2021 году показатель Индекса составил 2,6 балла, а в 2020 — 2,2 балла.

Среди опрошенных предпринимателей 58% пока недовольны состоянием дел в их бизнесе, этот показатель несколько вырос по сравнению с 2021 годом, тогда таковых было 52%.

Одновременно уменьшилась доля тех, кто по делу доволен — текущие 24% против 32% в прошлом году. Хуже всех составляющих Индекса участники опроса оценили экономическую ситуацию в стране. В частности, 42% считают ее неблагоприятной, а 29% — катастрофической.

Влияние атак на энергетическую инфраструктуру

У предпринимателей также спросили, как на их работу повлияли атаки на энергетическую инфраструктуру. Только 8% полностью останавливают работу из-за обстрелов, еще 20% — временно приостанавливают. Большинство приспосабливаются, например, по 45% предпринимателей изменяют график работы и/или изменяют объем производства или предоставления услуг.

Для подготовки к работе в таких условиях предприниматели направили дополнительные средства на покупку генераторов и других ИБП (55%) и средств связи и Интернета (41%). В то же время те, у кого нет финансовой возможности, вынуждены подстраиваться под график отключений, в том числе и работать в ночные смены.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:

Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин