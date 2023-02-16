В Киеве завтра не будут выключать свет

В пятницу, 17 февраля, в Киеве не будут выключать свет в связи с плановыми замерами электропотребления. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Фото: flickr.com

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«17 февраля Укрэнерго будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В связи с этим в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков», — говорится в сообщении.

Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что по словам Укрэнерго, ночная атака с 15 на 16 февраля ракетами и дронами не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:

Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин