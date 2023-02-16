В Киеве завтра не будут выключать свет
В пятницу, 17 февраля, в Киеве не будут выключать свет в связи с плановыми замерами электропотребления. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Фото: flickr.com
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«17 февраля Укрэнерго будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В связи с этим в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков», — говорится в сообщении.
Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.
Напомним
Ранее Минфин писал о том, что по словам Укрэнерго, ночная атака с 15 на 16 февраля ракетами и дронами не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.
Автор:
Редактор ленты новостей
Роман Мирончук
Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: МинФин