В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы на утро 28 января

По состоянию на 10:00 28 января потребление электроэнергии уменьшилось, что характерно для выходных. Но объем уменьшения невелик, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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«Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», — говорится в сообщении.

Ограничение потребления

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.

Перечень облэнерго можно посмотреть по этой ссылке.

Новые лимиты

Киев — днем 962 МВт/ночью 661 МВт;

Киевщина — днем 688 МВт/ночью 608 МВт;

Днепропетровщина — днем 1165 МВт/ночью 1205 МВт.

Ремонтные работы продолжаются. Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага.

Напомним

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин