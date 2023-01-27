Официальный курс валют: Евро прибавил восемь копеек

27 января европейская валюта подорожала на 8 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,84 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: pixabay.com

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Валютный рынок

26 января НБУ установил официальный курс на уровне 39,76 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

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Источник: МинФин